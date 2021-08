Mehr Unterstützung für arme Familien

Der Kampf gegen Kinderarmut soll die Politik der nächsten Bundesregierung bestimmen. Das forderten am Montag Gewerkschaften und Sozialverbände. In einer gemeinsamen Erklärung sprechen sich 22 Organisationen dafür aus, dass dazu eine Kindergrundsicherung eingeführt wird. »Die Kindergrundsicherung gehört in den nächsten Koalitionsvertrag und muss als prioritäres Vorhaben in der kommenden Legislaturperiode umgesetzt werden«, heißt es in der gemeinsamen Erklärung.

»Für uns ist es ein entscheidendes Wesensmerkmal der Kindergrundsicherung, dass die Kinder von Besserverdienenden nicht länger bevorzugt werden«, erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Es sei zutiefst ungerecht, dass Spitzenverdiener über den Kinderfreibetrag im Steuerrecht stärker profitierten als Arbeiter, die das Kindergeld erhielten. »Die Erfolge von Kindern aus Haushalten mit mittleren und kleinen Einkommen müssen dem Staat genausoviel wert sein«, sagte Piel weiter.

Gestützt wird die Forderung...