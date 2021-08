Fahrräder und Roller

Die weltweit ersten freien Fahrräder wurden in den sechziger Jahren von der anarchistischen Gruppe »Kabouters« in Amsterdam organisiert. Jene »weißen Fahrräder« standen überall herum und konnten von jedem benutzt werden. Man durfte sie nur nicht abschließen oder in Privaträumen abstellen. Die »Kabouterbewegung« endete mit der Wahl der führenden Kabouters ins Rathaus. Zuvor waren ihre kommunalisierten Fahrräder auf behördlichen Widerstand gestoßen: Unabgeschlossene Räder seien im öffentlichen Raum verboten. Sein Privateigentum muss man schützen. Die kostenlosen weißen Leihräder wurden eingesammelt und den Aktivisten zurückgegeben. So endete das erste Experiment – von unten.

Das zweite setzte ein Bremer CDU-Politiker in den achtziger Jahren durch – von oben: Es wurden jede Menge Fahrräder im Stadtraum verteilt, und es gab eine Fahrradreparaturstation, vorwiegend auf ABM-Basis, die mit ausrangierten Polizeimannschaftswagen ausgestattet war. Damit wurden kaput...