Der Laborant

Die Wirtschaft des Sozialismus begann 1917 als ein großes Laboratorium und verlor diesen Status auch nie so ganz. Von Kriegskommunismus, »Neuer Ökonomischer Politik« (NÖP) und erstem Fünfjahresplan über die Reformen in den einzelnen RGW-Staaten und den »jugoslawischen Weg« bis hin zu den »Vier Modernisierungen« in China gab es immer wieder einschneidende Veränderungen. Einer der emsigsten Laboranten bei der Ausarbeitung der entsprechenden Ideen war der polnische Ökonom Wlodzimierz Brus, der an diesem Montag vor hundert Jahren in Plock als Beniamin Zylberberg zur Welt kam.

Brus studierte Wirtschaftswissenschaften an einer Warschauer Privatuniversität, da Juden an den staatlichen Einrichtungen Diskriminierungen ausgesetzt waren. Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 1939 floh der damals 18jährige nach Lwow (heute Lwiw) und setzte seine Studien dort und später in Leningrad fort. Nach dem Ende des Krieges kehrte er nach Warschau zurück, schloss an der Hochs...