»Profitieren würden wenige, bezahlen alle anderen«

Sie protestieren gegen die für das Jahr 2031 geplante Bundesgartenschau in Wuppertal. Was sind Ihre Gründe für die Ablehnung?

Die Buga würde über 70 Millionen Euro kosten, obwohl der Wuppertaler Haushalt kaum die sanierungsbedürftige Infrastruktur der Stadt erhalten kann. Die Lage hat sich durch die enormen Hochwasserschäden vom 14. Juli verschärft. Es stellt sich die Frage, welche sozialen Ausgaben gekürzt werden müssten, um die Buga zu finanzieren. Wir kritisieren außerdem Rodungen im Landschaftsschutzgebiet Kiesberg in der Königshöhe, unter anderem für eine Seilbahn. Die dort und auf dem Nützenberg in der Kaiserhöhe geplante längste Hängebrücke der Welt – als Symbol der Buga – würde weitere technische, städtebauliche, finanzielle und Umweltprobleme aufwerfen. Das eigentliche Ziel dieser Veranstaltung, die Wiedergewinnung von Brachflächen, ist im geplanten Konzept kaum gegeben. In Mannheim dagegen wird das mit Munition und Treibstoffen verseuchte Manöver...