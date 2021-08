Endlich frei

In Pennsylvania haben sich die Gefängnistore jetzt für einen Langzeitgefangenen geöffnet, der länger als jeder andere im US-Knastsystem in einer Isolierzelle, dem sogenannten Loch, eingesperrt gewesen war. Nach über 50 Jahren Gefangenschaft, die meiste Zeit davon in besagter Isolation, hat sich »Cetewayo«, wie er sich selbst nannte, seine Freiheit erkämpft. Sein Leidensweg begann in den frühen 1980er Jahren mit einem angeblichen Fluchtversuch aus dem Staatsgefängnis Huntington im Zentrum von Pennsylvania und führte zu immer wieder neuen Verlegungen in Hochsicherheitsgefängnisse im ganzen US-Bundesstaat. Aber Cetewayo wanderte nicht einfach nur wie ein moderner Hannibal Lecter von Gefängnis zu Gefängnis, sondern in Ketten und Fußfesseln von Loch zu Loch.

Seinen Namen »Cetewayo« hatte der als Arthur Johnson Geborene von einem berühmten afrikanischen Krieger übernommen. Im Laufe der Zeit reifte er in aller Stille zu einer legendären Figur heran. Er trainierte...