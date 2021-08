Zum Inhalt dieser Ausgabe | Laschet im Leerlauf Kanzlerkandidat der Union liefert weitere Vorlagen für Hohn und Spott. SPD macht Boden gut Kristian Stemmler Ohne Patzer scheint es bei Armin Laschet nicht zu gehen. Nach den Pannen der vergangenen Wochen – wie etwa sein Lachen während der Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) im Hochwassergebiet – wollte der CDU-Kanzlerkandidat am Sonnabend den Turbo anwerfen. Doch Laschets Auftritt beim Auftakt zur heißen Phase des Bundestagswahlkampfs im Berliner Tempodrom lieferte die nächsten Vorlagen für Spott und Satire. Zumindest in den sozialen Netzwerken sorgten ein peinlicher Lapsus und ein alberner Vergleich für mehr Aufmerksamkeit als seine Kernbotschaft: die Warnung vor einer »Linksregierung« nach der Wahl. Beim Kurznachrichtendienst Twitter machten sich Tausende User am Wochenende unter den Hashtags »Landshut« und »Troubadix« über den CDU-Chef lustig. Der erste Hashtag bezog sich auf einen Versprecher Laschets im außenpolitischen Teil seiner Rede. Als er auf die Lage am Flughafen des afghanischen Kabul zu sprechen kam, erwähnte der Redner die Spezi...

Artikel-Länge: 4036 Zeichen

