Glück im Unglück

Wer mit Alexandra Tschida durch die engen Gassen von Ahrweiler geht, lernt viele Leute kennen. Sie grüßt hier und da, wechselt mit einem Arbeiter ein paar Worte, begrüßt die Nachbarin, die im Garten arbeitet. Seit mehr als 20 Jahren lebt die Sängerin in Ahrweiler, mit Claus, ihrem Mann, und fünf Kindern.

Das alte Winzerhaus, in dem die Familie lebt, stand in der Nacht der Sturzflut im Ahrtal mehr als zwei Meter unter Wasser. Seit Wochen schon arbeitet Alexandra Tschidas Mann mit Sohn und Freunden, um die gröbsten Schäden zu beseitigen. Wein und Glyzinien, die die zwei Eingänge überwuchert hatten, wurden entfernt, um die Fliesen von der Hauswand abschlagen zu können. Es ist staubig und laut, und so macht sich die Sängerin, eine Flasche Wasser unter dem Arm, auf die Suche nach einem ruhigen Platz, um sich unterhalten zu können.

»Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt bei mir heiß duschen«, sagt eine ältere Dame, die im Tor zum Hof ihres Hauses steht. »Wir haben den ...