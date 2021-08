Pandemiegeschehen gewinnt an Tempo

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten steigt wieder. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag morgen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 48,8. Der Wert hatte vor einer Woche noch bei 30,1 gelegen. Dem RKI seien demnach von den Gesundheitsämtern 9.280 Coronaneuinfektionen an einem Tag mitgeteilt worden. Vor einer Woche waren es noch 5.578 Ansteckungen. Laut dem Institut können die Gesundheitsämter »nicht mehr alle Infektionsketten nachvollziehen«. Bereits seit Anfang Juli seien in der BRD wieder vermehrt Ansteckungen zu verzeichnen, vor allem in den Altersgruppen der Zehn- bis 49jährigen.

Nach Einschätzung des RKI zeigt sich damit deutlich der Beginn der vierten Welle der Coronapandemie in der Bundesrepublik. In seinem am Donnerstag abend veröffentlichten Wochenbericht hat das Institut binnen einer Woche unter positiven Proben von rund einer halben Million PCR-Tests eine Steigerung von vie...