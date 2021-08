Grünes Licht für Ankara

Auch zwei Tage nach einem türkischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in der nordirakischen Sindscharregion fehlen weiterhin jegliche internationale Reaktionen auf dieses Kriegsverbrechen eines NATO-Staates. Die türkische Luftwaffe hatte das Krankenhaus im Ort Sikeniye am Dienstag nachmittag zweimal bombardiert. Ein weiterer Luftschlag erfolgte, als Retter zur Bergung der in den Trümmern Verschütteten herbeieilten. Bei den acht Toten, die am Mittwoch unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt wurden, handelt es sich nach Angaben des Autonomierates von Sindschar um Krankenhauspersonal sowie um vier Milizmitglieder der Sindschar-Widerstandseinheiten (YBS).

Die in einem ehemaligen Schulgebäude eingerichtete Krankenstation wurde von den YBS verwaltet, stand aber auch der örtlichen Bevölkerung offen. Die Bombardierung erfolgte nur einen Tag nach einem türkischen Drohnenangriff auf einem Marktplatz der Stadt Sindschar, bei dem der YBS-Kommandant Said Has...