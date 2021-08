Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Nur wenige sind gewerkschaftlich organisiert« Soziale Arbeit: Starkes Lohngefälle zwischen öffentlichen und freien Trägern. Gewerkschaftskampagne will das ändern. Ein Gespräch mit Matthias Arp Carina Scherer Sie engagieren sich als Sozialarbeiter in der Behindertenhilfe für die Kampagne »Freie Träger – faire Löhne« der Gewerkschaft Verdi. Welche Idee steckt dahinter? Angestellte im sozialen und erzieherischen Bereich werden bei freien Trägern deutlich schlechter bezahlt als diejenigen, die im öffentlichen Dienst weitgehend die gleiche Arbeit leisten. Zum Teil beläuft sich die Gehaltsdiskrepanz auf über 1.000 Euro im Monat. Unsere Ziele sind, bei freien Trägern gute Arbeitsbedingungen im Bereich der Erziehungs- und Sozialdienste sowie insbesondere eine Bezahlung auf gleichem Niveau mit dem öffentlichen Dienst zu erreichen. Wie kam es zu dieser Entwicklung ungleicher Gehälter? Grundsätzlich basiert das auf neoliberalen Gedankengängen: Wenn man Dinge privatisiert, gibt es Konkurrenz, und alles wird entsprechend günstiger. Das Problem ist, dass darunter auch die Qualität leidet. Früher gab es den Bundesangestelltenvertrag, heute gibt es den TVöD und in Berlin den TV...

Artikel-Länge: 4404 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen