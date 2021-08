Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Käse statt Kriminalität Ein Biohof in Marseille Mitten in den verarmten Vierteln von Marseille betreibt Biolandwirtin Marie Maurage ihren Hof. Arbeitsplätze schaffen, gesunde Lebensmittel produzieren und einen Ort der Ruhe bieten: Marie will ihren Nachbarinnen und Nachbarn aus den Siedlungen eine Alternative zum Alltag im Kapitalismus zeigen. Doch einfach ist das nicht. D 2021. Arte, 19.40 Uhr Valerian – Die Stadt der tausend Planeten Im 28. Jahrhundert bedroht eine fiese Macht die Weltraummetropole Alpha, deren 17 Millionen Einwohner aus unzähligen Spezies von einer Unmenge Planeten bestehen und dort friedlich zusammenleben. Die Spezialagenten Valerian und Laureline bekommen von ihrem Kommandanten den Auftrag, herauszufinden, was die Metropole bedroht. Schlicht spektakulärer Science-Fiction-Film, F/CHN/THAI 2017. Regie: Luc B...

Artikel-Länge: 2602 Zeichen

