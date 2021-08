Zum Inhalt dieser Ausgabe | Benebelte des Tages: Daniela Ludwig Jakob Reimann Erste Berühmtheit erlangte die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig (CSU) mit ihrer scharfsinnigen botanischen Analyse, Cannabis sei kein Brokkoli. Aha. Während sich nach der Machtübernahme der Taliban Europas Rechte – Horrorszenario »2015«! – für die Abwehr verzweifelter Menschen in Stellung bringt, graust’s der Frau Rauschbeauftragten vor einem ganz anderen afghanischen Exportschlager: Rauschmittel. Mehr als 80 Prozent des global konsumierten Opiums und Heroins stammen schließlich aus Afghanistan, sagt die UNO. Ludwig rechne damit, »dass die Taliban den Drogenanbau … weiter...

Artikel-Länge: 1843 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen