Schuld sind die anderen

Die Abschiebung von rund 700 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus der in Nordafrika gelegenen spanischen Exklave Ceuta nach Marokko ist seit Dienstag gestoppt. Die NGO »Spanisches Netzwerk für Migration und Flüchtlingshilfe« hatte Beschwerde gegen die Maßnahme eingereicht, da die Betroffenen weder zuvor informiert noch die einzelnen Fälle jeweils einzeln geprüft worden seien. Daraufhin ordnete ein Gericht in Ceuta am Montag die Aussetzung der Rückführungen für die Dauer von 72 Stunden an.

Am Mittwoch erklärte das vom Sozialdemokraten Fernando Grande-Marlaska geführte spanische Innenministerium in einem Schreiben an den Nationalen Gerichtshof (Audiencia Nacional), es habe keine direkte Anweisung an die Behörden von Ceuta gegeben, die Abschiebungen am vergangenen Freitag zu starten. Statt dessen habe man nur darum gebeten, die Rückführung der Minderjährigen »unter Wahrung ihrer Interessen oder Rechte zu beginnen«, berichtete die Tageszeitung El País...