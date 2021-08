Mehr Geflüchtete erreichen Italien

In Italien spielen sich wieder dramatische Szenen um die Aufnahme Hunderter Flüchtlinge auf mehreren Seenotrettungsschiffen ab. Die »ResQ People« der italienischen NGO »ResQ« erhielt erst am Dienstag abend nach wiederholten Bitten der Bordmannschaft die Erlaubnis zum Einlaufen in den Hafen Augusta auf Sizilien, den das Schiff am Mittwoch erreichte, wie die Seenotretter auf Twitter mitteilten. Die »ResQ ­People« hatte am Wochenende im Mittelmeer 166 Flüchtlinge gerettet und an Bord genommen. Unter den Geflüchteten, die aus Libyen, Marokko, Côte ­d’Ivoire, Kamerun und Guinea stammen, befinden sich auch zwölf Kinder unter fünf Jahren und ein neun Monate altes Baby.

Bei dem Schiff handelt es sich um die früher unter deutscher Flagge fahrende »Alan Kurdi« der Regensburger Seenotrettungsorganisation Sea-Eye, die seit Dezember 2018 zwölf Einsätze im Mittelmeer durchgeführt und dabei 927 Menschen auf See gerettet hatte. Sea-Eye musste das Schiff aus finanziellen G...