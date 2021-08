Ortskräfte nicht gleich Ortskräfte

Die Regierung will ein neues Afghanistan-Mandat für die Bundeswehr beschließen lassen. Nach bisher vorliegenden Meldungen soll es zunächst bis Ende September gelten und ein Kontingent von 600 Soldaten vorsehen. Sie sollen das sichere Ausfliegen von sogenannten Ortskräften, deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern und vermutlich auch anderen Personen überwachen. Spiegel online kam am Montag beim Zusammenrechnen aller Afghanen, die in irgendeiner Weise für Deutsche gearbeitet haben, unter Einbeziehung ihrer Familienangehörigen auf eine nicht differenziert ausgewiesene Summe von 10.000. Diese Zahl enthält zum Beispiel afghanische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von deutschen Journalisten oder Hilfsorganisationen.

Die Bundesregierung scheint es jedoch mit dem Evakuieren nicht eilig zu haben. Bis Mittwoch morgen hatte die Bundeswehr nach Angaben des Verteidigungsministeriums mit drei Flügen insgesamt nur 260 Menschen ...