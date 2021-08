Rotlicht: Grüne Lunge

Wer die Metapher von der »grünen Lunge« der Erde in die Welt brachte, ist nicht bekannt. Unaufhaltsam hat sie sich aber als weltweit verwendetes Synonym für den Amazonasregenwald durchgesetzt. Doch sie beruht auf einem Irrtum. Das Bild geht von der Annahme aus, dass Amazonien einen Großteil unseres Sauerstoffs in die Atmosphäre abgibt. So verbreitete UN-Generalsekretär António Guterres anlässlich der dramatischen Waldbrände 2019 in Brasilien die Behauptung, das Gebiet sei »eine Hauptquelle von Sauerstoff«. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron präzisierte: »Unser Haus brennt. Buchstäblich. Der Amazonasregenwald – die Lunge, die 20 Prozent des Sauerstoffs unseres Planeten produziert – steht in Flammen.«

Es ist zwar richtig, dass der Regenwald tagsüber durch Photosynthese große Mengen an Sauerstoff freisetzt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn nachts und ohne Licht kehrt sich dieser Prozess um, und die Bäume verbrauchen das Gas wieder. Außerdem leben ...