Niedersachsen rüstet insgeheim auf

Die neue Einsatzhose, die lichtstarke Taschenlampe, das moderne Holster und die modernen superleichten Helme – all das präsentierte die Polizei Niedersachsen stolz, als sie am Montag bei einem Pressetermin mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) in Hannover aktuelle »Einsatzmittel« vorführte. Doch ein nicht mehr ganz neues, aber bisher nicht vorgestelltes Fahrzeug im Fuhrpark der Landespolizei fehlte bei der Präsentation und fand auch keine Erwähnung in der ausführlichen Mitteilung des Innenministeriums: der Panzerwagen »Enok«.

Es ist offenbar der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) zu verdanken, dass diese brisante Anschaffung überhaupt öffentlich wurde. »Still und heimlich« habe das Land das mehr als sechs Tonnen schwere Fahrzeug angeschafft, das als »leichtes gepanzertes Patrouillenfahrzeug« bezeichnet wird (internes Kürzel: LAPV) und vorgeblich bei Terrorangriffen sowie Amokläufen eingesetzt werden soll, schrieb das Blatt am Montag. Der »Enok«, der...