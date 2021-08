Objektiver Geltungsverlust

Nicht erst ab 1956, sondern schon ab 1950 galten die Kommunisten in der Bundesrepublik gemäß staatlicher Repressionspraxis und weitgehend auch wieder im Volksbewusstsein als Staatsfeinde: nach den großangelegten Razzien vor allem sozialdemokratischer Polizeipräsidenten in den Ruhrgebietsstädten und der anschließenden Prozessflut, nach dem Adenauer-Erlass von 1950, der schon damals Kommunisten, VVNler und Angehörige von Friedensorganisationen unter Berufsverbot stellte. Dabei ging es ganz eindeutig um die Unterdrückung und Abschreckung der Gegner der Wiederaufrüstung, gegen jene, die in der Lage und ernsthaften Willens waren, die Massenopposition gegen die Remilitarisierung zu organisieren.

Gegen sie wurde 1951 das »Blitzgesetz« durch den Bundestag gepeitscht, ganz nach dem alten Muster: Eine Gruppe von SPD-Abgeordneten verlangte ein Gesetz »gegen die zunehmenden nazistischen Umtriebe«; der Vorschlag wurde sofort aufgegriffen, aber ausschließlich gegen die ...