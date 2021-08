Harte Vorwürfe gegen Exguerilla

Die Meldung hatte es in sich. Am Dienstag vergangener Woche meldete die kolumbianische Sonderjustiz für den Frieden (JEP), die linke Exguerilla FARC-EP habe zwischen 1996 und 2016 mindestens 18.677 Mädchen und Jungen rekrutiert und systematisch eingesetzt. Das gehe aus dem Abgleich von 31 Datenbanken von Opferorganisationen, staatlichen Einrichtungen und Universitäten hervor. Auch 374 Opfer dieser Praxis seien angehört worden. Die angegebene Zahl ist mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich von der kolumbianischen Generalstaatsanwaltschaft angegeben.

Die JEP ging aus den Friedensverhandlungen zwischen der damaligen Regierung Kolumbiens und den FARC zwischen 2012 und 2016 hervor. Ihre Aufgabe besteht darin, den jahrzehntelangen bewaffneten Konflikt aufzuarbeiten. Derzeit ermittelt das Sondergericht zu den Rekrutierungen Minderjähriger in neun Departamentos im Osten Kolumbiens, wo 50 Prozent der Fälle stattgefunden haben sollen und wo der »Bloque Oriental« ...