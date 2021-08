Abstimmung über neue Koalition beginnt

In Sachsen-Anhalt hat am Montag die Abstimmung der SPD-Basis über den Beitritt zu einer »Deutschland-Koalition« mit CDU und FDP begonnen. Alle 3.339 Sozialdemokraten in dem Bundesland sollten ihre Wahlunterlagen bekommen haben, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Der Entscheid bei der SPD gilt als größte Hürde auf dem Weg zum neuen Bündnis. Vor einer Woche hatte sich das Spitzenpersonal der drei Parteien nach langen Verhandlungen auf einen gemeinsamen Entwurf für einen Koalitionsvertrag geeinigt. Die Abstimmung bei der SPD läuft bis zum 3. September. Die Parteispitze will auf fünf Regionalkonferenzen für das erste Bündnis der drei Parteien seit 62 Jahren werben. Auch bei der CDU entscheidet die Basis. Bei der FDP stimmt ein Parteitag am 10. September über...