Bevölkerungsrückgänge

Bernhard Grzimek und Konrad Lorenz gründeten 1972 mit anderen Naturforschern und Umweltaktivisten die Gruppe »Ökologie«. In deren Gründungsmanifest heißt es: »Wer die Überbevölkerung weiterhin fördert, bringt uns dem gemeinsamen Selbstmord näher.« Bevölkerungswissenschaftler beruhigten sie: Mit der sich ausbreitenden Industrialisierung und der Proletarisierung von Kleinbauern würde die Steigerungsrate nach unten gehen. So wie zum Beispiel bei der schlesischen Umwandlung der Gutsarbeiter in Bergarbeiter. Deren durchschnittliche Kinderzahl sank von zwölf auf vier.

In Westeuropa war ferner in demoskopischer Hinsicht der »Pillenknick« bedeutsam. Seit einigen Jahren geht es aber wieder anders herum. Man spricht von der »Überalterung« der (»unserer«) Gesellschaft und von »Alterspyramiden«, wogegen eine rasche Vermehrung nicht nur »unserer« Gesellschaft not tue. Die NZZ schrieb am 9. Mai 2021: »Die Chinesinnen wollen keine Kinder mehr bekommen. Ihnen ist auch die...