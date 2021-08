Der Vogel Turlipan

Machen im Jahre 2001 alles die Maschinen?« fragte Kurt Weiler 1967 in einem Animationsfilm zum Thema künstliche Intelligenz. Am heutigen Montag vor 100 Jahren wurde der angesehene Animationsfilmer in Lehrte geboren. Sein Vater war ein jüdischer Kaufmann, und als Kurt 17 war, wurden beide gleich nach der Pogromnacht verhaftet – Kurt Weiler konnte allerdings mit einem der letzten Kindertransporte nach England entkommen. In Oxford begann er zunächst ein Grafikstudium, wurde zu Kriegsbeginn als »feindlicher Ausländer« für ein halbes Jahr interniert und wohnte danach in einem Jugendgemeinschaftshaus in London, wo er mit linken Intellektuellen wie dem gleichaltrigen Erich Fried Bekanntschaft machte. Weiler wurde in der Freien Deutschen Jugend in Großbritannien aktiv. Vorsitzender war damals Adolf Buchholz, der später der erste Chefredakteur der Jungen Welt werde...