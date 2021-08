»Wir können mit Kunst Bewegung kreieren«

Sie haben am Sonnabend gemeinsam mit dem Bildhauer Axel Richter in Frankfurt am Main eine Performance in Erinnerung an die Trostfrauen gemacht. Woran erinnern Sie?

Wir möchten mit unserer Performance und Installation die beeindruckende Courage der Südkoreanerin Kim Hak-Sun würdigen, die vor 30 Jahren als erste mit einem öffentlichen Bekenntnis das jahrelange Schweigen brach und trotz der Angst vor Scham, Schande und Anfeindung von ihrem Leidensweg berichtete. Wir nehmen Anteil an dem Schicksal von Frauen und Kindern, die nicht nur durch Kriegführung, sondern auch im alltäglichen Umfeld Opfer sexueller Gewalt werden.

Wie ist die Performance genau gestaltet?

Unsere Installation ist eine Collage, die verschiedene, zum Kontext gehörende Symbole im öffentlichen Raum vereint und einen neuen Raum kreiert, einen Kunstraum, der die Thematik auf emotionaler Ebene dem Betrachter erlebbar macht. Ein bedeutendes Symbol unserer Installation sind zwei goldene Stühle. Sie s...