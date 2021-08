Gegründet 1947 Sa. / So., 14. / 15. August 2021, Nr. 187

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Das Vaterland Peter Hacks So wie das Einhorn vor den Geistern allen Hervorsticht durch Empfindsamkeit und Wissen, Wie der Demant vor minderen Kristallen, Der Kaviar vor sonstigen Leckerbissen, So wie der Panther vor den Waldnaturen Und Greta Garbo vor den andern Huren, * So stach einmal mein liebes Vaterland Unter den Reichen dieser Welt hervor. Das Land, wo keiner darbte, keiner fror. Das Land, wo jeder Dach und Arbeit fand. Wie lob ich es? Wie enden, wie beginnen? Ich sage, es war ganz und gar bei Sinnen. * Wer reifen wollte, war befugt zu hoffen. Die Seelen nahmen Form an und die Leiber. Dem Ärmsten stand die höchste Stelle offen. Was Männer durften, durften auch die Weiber. Und weder Aberglauben, weder Schulden Fand sich sein stolzes Herz bereit zu dulden. * Und keine Krankheit, wenn sie heilbar war, Blieb von der Kunst der Ärzte ungeheilt. Und kein Verdruß, sofern er teilbar war, Ward redlich nicht von Fürst und Volk geteilt. Kein Eigentümer konnte uns befehlen, Zu seinem Vor...

Artikel-Länge: 3929 Zeichen

