Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht El Ardor – Der Krieger aus dem Regenwald Am Río Paraná in Argentinien wollen bösartige Söldner die Farm einer netten Kleinfamilie enteignen. Die Killer töten den Bauern und entführen seine Tochter Vania. Vania ruft nun die Geister des Flusses zur Hilfe. Bisschen Kitsch, aber trotzdem empfehlenswert. MEX/ARG/BRA 2014. Mit Gael García Bernal. Tele 5, Sa., 20.15 Uhr Der schwarze Engel Der 17jährige Argentinier Carlitos ist ein kleiner Gauner. Als er seinen Mitschüler Ramón kennenlernt, werden daraus bald größere Raubzüge. Bei einer ihrer Taten werden sie von einem alten Mann überrascht, den Carlitos erschießt. Die Überfälle werden immer brutaler, bis Carlitos schließlich lebenslang im Gefängnis landet. Richtig guter Film, cineastisch gesehen. ARG/E 2018.

