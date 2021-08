Eine Nase Electropunk

Ab und zu soll eine Nase Ketamin ja ganz geil sein. Die Partydroge, eigentlich ein Pferdeberuhigungsmittel, ist natürlich nicht in sich gut oder richtig. Aber man kann ja einfach mal feststellen, dass sie manchen Freude bringt. Etwa Torsun Burkhardt, Frontman von Egotronic, der die Droge mal eine seiner Lieblingschemikalien nannte. Seine Electropunkband Egotronic ist ebenfalls nicht in sich gut und schon gar nicht richtig – einige Marxisten etwa finden Burkhardts antideutschen Aktivismus und seinen Arbeitsbegriff toxisch. Aber: Egotronic bringt vielen Freude. Und im Rahmen feuilletonistischer Kulturkritik kann man ja mal fragen: Warum ziehen sich auch beim zehnten Album »Stresz« noch so viele Egotronic rein?

Eine mögliche Antwort: Weil die Perspektive, mit der Burkhardt die Welt beschreibt, sich mit der Lebensrealität vieler junger bis halbalter Menschen deckt, der Art Leute, die sich – bis Corona kam – oft sonntags um 12, seit Donnerstag wach...