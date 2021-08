Bromance des Tages: Laschet und Musk

Endlich kann er wieder herzlich lachen. Den von ihm angehimmelten Überunternehmer würde Armin Laschet persönlich treffen! Die letzten Spaßveranstaltungen in Flutgebieten waren ja auch undankbar verlaufen. »Ich bin froh, dass Elon Musk mir eben eine SMS geschrieben hat und wir verabredet haben, dass wir uns morgen sehen«, hatte Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet am Donnerstag stolz wie Bolle jubiliert. Schon am Freitag vormittag (ob Laschet wohl schlafen konnte?) trafen sich die beiden – ungewöhnlich für ein erstes Date – im brandenburgischen Grünheide. Da ist...