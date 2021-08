In Kolumbien gibt es seit Monaten einen nationalen Streik gegen die Regierung. Warum?

Die Menschen in meinem Land protestieren, weil sie genug von einem verbrecherischen Staat haben, in dem die Menschenrechte systematisch verletzt werden. In Kolumbien ist zudem das Gesundheitssystem pervertiert, und Menschen sterben, weil der Staat die Gesundheitsversorgung an private Einrichtungen übergeben hat. Kolumbien ist eines der korruptesten Länder der Welt. Führende Oppositionelle, Menschenrechtsverteidiger und Unterzeichner des Friedensabkommens zwischen der Regierung und den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, kurz FARC, werden ermordet, sozialer Protest wird kriminalisiert. Es gibt noch viele andere Gründe, die Kolumbien zum »ungleichsten« aller Länder machen. Das Land wird von einigen wenigen Familien regiert, die sich dem Paramilitarismus und dem Drogenhandel verschrieben haben.

Welche Forderungen werden im Rahmen des Protests erhoben?

Wir wollen, dass...