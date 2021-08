Roms Bellizismus

Italien ist gegenwärtig auf drei Kontinenten an rund 40 Militäreinsätzen beteiligt. Abzüglich der letzten aus Afghanistan heimkehrenden 800 von zeitweise bis zu 5.000 Soldaten nehmen 9.449 Angehörige der Forze Armate außerhalb Italiens an Kriegsmissionen teil. Ihre Zahl ist seit 2020 unter der »Mitte-Links«-Regierung (sozialdemokratischer Partito Democratico und Fünf-Sterne-Bewegung) von Premier Giuseppe Conte um 26 Prozent gestiegen, berichtete das kommunistische Onlineportal Contropiano am Mittwoch. Der Umfang dieser Kriegseinsätze ist in der Öffentlichkeit des Mittelmeerlandes bisher kaum bekannt. Kritiker werfen der italienischen Regierung vor, gegen Artikel 11 der Verfassung zu verstoßen; dieser lehne Krieg als »Mittel zur Lösung internationaler Streitigkeiten« ab.

Seit dem Fall der UdSSR beteiligte sich Italien vermehrt an militärischen Interventionen der NATO-Staaten, auch unter der Flagge der UN. Die 1992 beginnenden Einsätze schlossen in erster Li...