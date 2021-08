Verstörendes Verhaltensmuster

Trotz zahlreicher Aussagen, die ihm sexuelle Belästigung unterstellen, zeigt sich New Yorks zurückgetretener Gouverneur Andrew Cuomo uneinsichtig. Noch vor seinem dann wohl nicht mehr abwendbaren Rückzug und nach Veröffentlichung des 168seitigen diesbezüglichen Berichts hieß es in einer am Dienstag vom Büro des Gouverneurs verbreiteten Erklärung trotzig: »Ich möchte, dass Sie direkt von mir erfahren, dass ich nie jemanden unangemessen berührt oder unangemessene sexuelle Annäherungsversuche gemacht habe.« Die wiederum 85seitige Erklärung war, so der Nachrichtensender CNN, unterlegt mit Bildern von Cuomo, wie er verschiedene Persönlichkeiten – darunter Politiker wie Präsident Joseph Biden oder Exaußenministerin Hillary Clinton – »umarmt, küsst und herzt«. Was wohl so viel heißen soll wie: So bin ich nun einmal. »Ich küsse Menschen auf die Stirn, ich küsse Menschen auf die Wangen, ich küsse Menschen auf die Hand«, so Cuomo.

Das sehen die elf Frauen, die für d...