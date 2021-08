Er schreit zuviel

Was macht Klassiker aus der Blütezeit des Chicago Blues in den fünfziger Jahren zu Klassikern? Ein am Free Jazz geschulter Gitarrist wie James »Blood« Ulmer spielt die Titel von Willie Dixon, Howlin’ Wolf oder Muddy Waters ebenso nach wie ungezählte Amateurbands in Tausenden Kneipen rund um den Erdball. Was an diesen Songs ist so relevant, dass sie auch in Zeiten von »Black Lives Matter« gehört und gespielt werden?

Ob sich der Sänger, der sich Reverend Shawn Amos nennt, die Frage gestellt hat, wissen wir nicht. Aber er bemüht sich redlich um Songs wie »Hoochie Coochie Man«, »I’m Ready«, »Can’t Hold out Much Longer« oder »Spoonful«. Man kann es auch so sehen: Die Klassiker noch einmal neu zu ...