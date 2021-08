Privileg des Tages: Staatliche Seenotrettung

Zunächst war nicht klar, ob es sich »um Griechen, um Touristen oder auch Migranten« handelte. Dennoch schwärmte am Donnerstag die griechische Küstenwache zur Unglücksstelle. Laut Staatsfernsehen ERT sei ein Boot mit 18 Menschen an Bord 16 Seemeilen nordwestlich der Kykladeninsel Milos in Seenot geraten. Alle Passagiere, darunter drei Minderjährige, seien schließlich wohlauf, hieß es dann um die Mittagszeit den Rettern zufolge. An der »umfangreichen Rettungsaktion« sei neben vorbeifahrenden Schiffen auch ein Hubschrauber beteiligt gewesen, wie die Nachrichtenagen...