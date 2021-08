»Er bewies unvorstellbar viel Mut«

An diesem Freitag vor genau 150 Jahren wurde Karl Liebknecht in Leipzig geboren. Das dortige Stadtgeschichtliche Museum eröffnete in dieser Woche eine Studioausstellung unter dem Titel »Held oder Hassfigur? Der Leipziger Liebknecht«. Sie haben dem Museum vorab ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Was steckt da für eine Geschichte dahinter?

Zunächst ist sehr positiv festzuhalten, dass die Stadt mit dieser gelungenen Ausstellung einen ihrer berühmtesten Söhne offiziell würdigt. Durch meine langjährigen Kontakte zur Familie Liebknecht konnte ich ein spezielles Objekt beisteuern: die Brille von Karl Liebknecht. Eine der beiden Enkeltöchter, die inzwischen 89jährige Maja-Karlena Liebknecht, hat sie in ihrer Moskauer Wohnung vor einigen Monaten gefunden und zu mir nach Leipzig geschickt. Ich war der Auffassung, dass sie ins Museum gehört und habe sie in Abstimmung mit Frau Liebknecht der Stadt geschenkt. In der Ausstellung nimmt sie jetzt einen prominenten Plat...