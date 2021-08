Für Puristen

Am Sonnabend beginnt mit der 76. Vuelta a España die dritte und letzte Grand Tour der Radsportsaison 2021. Bisher hat die Coronapandemie die Fahrer heftig auf die Probe gestellt. Etliche Rennen wurden verschoben oder abgesagt. Doch erfreulicherweise kann »La Vuelta« dieses Jahr zu gewohnten Traditionen zurückkehren. Nach der letztjährigen Startverschiebung in den Oktober, inklusive terminlicher Überschneidung mit dem Giro d’Italia, beginnt man nun wieder Mitte August. Bis zum 5. September werden über 3.336 Kilometer auch wieder die üblichen 21 Etappen zu fahren sein, statt 18 während der verkürzten 75. Auflage. Als Radsportfreund mit puristischem Einschlag freut es mich besonders, dass die Vuelta ausschließlich in Spanien stattfindet, also ohne die sportlich häufig unnötigen, aber finanziell motivierten Auslandsstarts. Die rein spanis...