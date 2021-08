Rechtes Sendungsbewusstsein

Seit Mitte Juni gibt es in Großbritannien mit GB News einen neuen Nachrichtensender. Es ist der erste in Großbritannien auf Sendung gegangene Informationskanal seit dem Start von BBC News im Jahr 1997. GB News verspricht alternative Kost und will »marginalisierten Stimmen« aus den Provinzen gewissermaßen einen Artikulationsraum geben, die durch die politisch korrekte »­Woke culture« der »London-zentrierten ­Medien« unterdrückt werden. So formulierte Andrew Neil, bis vor kurzem als Moderator ein Aushängeschild der von ihm kritisierten »London-zentrierten BBC« und jetzt GB-News-Vorstandschef, den selbst gestellten Auftrag des neuen Medienprojekts.

Mit Startproblemen

Am 16. Juli zog Neil über den Kurznachrichtendienst Twitter eine vorläufige Bilanz: »Start Ups sind zerbrechlich«, schrieb er seinen elf Millionen Followern. »GB News ist da keine Ausnahme. Aber der Nachrichtenkanal etabliert sich und hat eine gute Zukunft. Beobachten Sie diesen.« Seitdem ist vor ...