Re: Wasser für Istanbul

Trocknet die Millionenmetropole aus?

Aus der Türkei kommen seit Jahren schlechte Nachrichten. Leider werden sie in der Analyse oft mit einem baldigen Abschied vom System Erdogan in Verbindung gebracht – und das widerspricht ganz offensichtlich der Realität. Ein Regime, das sich erst mal etabliert hat wie das des Staatsterroristen Erdogan, bricht nicht so leicht zusammen und hat, das hört man ungern, noch immer große Unterstützung in der Bevölkerung. Und worum geht es? Ums Wasser! Istanbul leidet zunehmend unter Wasserknappheit. Seit Jahren regnet es immer weniger, und das Leitungssystem ist marode. Dazu kommen Umweltprobleme wie der Meeresschleim im Marmarameer und ein geplanter neuer Kanal, der den Grundwasserspiegel weiter senken k...