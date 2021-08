Was macht der Orang-Utan mit dem Hammer? Wilderer erschlagen? Gute Idee, leider hat er selten einen zur Hand. Aber umgehen mit diesem genuin menschlichen Werkzeug kann er anscheinend ganz ordentlich. Wenn man ihn lässt, erschlägt er damit sehr gezielt Nüsse. Okay, er knackt sie.

Orang-Utans erlernen diese Fähigkeit tatsächlich selbständig und brauchen dazu keine Anleitung, berichtete ein Forschungsteam der Universität Tübingen in der Fachzeitschrift American Journal of Primatology. In ihrer Studie hatten unter anderem Orang-Utans im Leipziger Zoo harte Nüsse erhalten sowie Astabschnitte als Hämmer und e...