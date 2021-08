Kraftriegel des Tages: Gerhard Schröder

Altkanzlerworte fallen nicht ungehört. Man erwartet von ihnen weltmachtmännische Weisheit. Sie können Löcher im ideologischen Gewand der Amtsnachfolger stopfen. Sie geben dem irrenden Volk Leitplanken in komplizierten Zeiten. An alten Lippen hängt’s sich besser. An denen von Gerhard Schröder (77) klebt noch rote Soße. Der SPDler, unter dessen Ägide man Jugoslawien und Afghanistan zerbombte und die Agenda 2010 einführte, will uns hingegen nicht mit realpolitischen Big Pictures überfordern. Er belehrt uns im Kleinen, für den Alltag. Zeigte er uns vergange...