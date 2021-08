Rückschlag für Assange in US-Berufung

Am Mittwoch hat mit einer Voranhörung das Berufungsverfahren der USA gegen die Abweisung des Auslieferungsgesuchs Washingtons für den Wikileaks-Gründer Julian Assange vor dem Londoner High Court begonnen. Im Juli war der Antrag in drei von fünf Punkten zugelassen worden. Am Nachmittag verkündete Lord Holyrode, dass nun auch die beiden weiteren Punkte, die das Suizidrisiko des Journalisten in Frage stellen, in die Berufung einfließen können. Das Verfahren wurde auf den 26. und 27. Oktober terminiert.

Assange, der seit April 2019 im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh unter rechtlichen Vorwänden einsitzt, wurde dem Verfahren per Video zugeschaltet, vo...