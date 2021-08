Kein deutsches Phänomen

Mit einem Schwerpunkt zu »Geschichtsrevisionismus und NS-Verherrlichung in (Süd-)Osteuropa« macht die aktuelle Ausgabe der Lotta – Antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und Hessen auf. »Die Verherrlichung des Nationalsozialismus und seiner Verbündeten« sei »eines der zentralen Themen der extremen Rechten nach 1945, nicht nur in Deutschland«, erläutert Britta Kremers in ihrer Einleitung zum Themenschwerpunkt. Die Bilder von den jährlichen Naziaufmärschen im bulgarischen Sofia, in Ungarns Hauptstadt Budapest und im lettischen Riga ähnelten sich. So seien dort Fackeln, Fahnen, faschistische Symbole ebenso zu sehen wie historische Uniformen der Wehrmacht oder der Waffen-SS. »Besonders in einigen postsozialistischen Staaten Ost- und Südosteuropas haben sich seit den 1990er Jahren geschichtsrevisionistische und NS-verherrlichende Veranstaltungen etabliert, an denen sich ­Nazis aus ganz Europa beteiligen. Dabei ist es nicht nur die militante extreme...