Tödlich wie Sauerstoffmangel

Das Werk des jugoslawischen Autors und Diplomaten Ivo Andrić (1892–1975) ist hierzulande weitgehend unbekannt. Selbst halbwegs belesene Zeitgenossen kennen allenfalls seinen Roman »Die Brücke über die Drina«, für den er 1961 den Literaturnobelpreis erhielt. Diesen Fluss überquerten einige Attentäter Ende Mai 1914, um von Belgrad nach Sarajevo zu gelangen. Dort schoss einer von ihnen auf den österreichischen Thronfolger. Man nutzte dieses Attentat, um den Ersten Weltkrieg vom Zaun zu brechen. Ivo Andrić gehörte zur Gruppe Mlada Bosna, also Junges Bosnien, deren vorrangiges Ziel die Befreiung Bosnien-Herzegowinas von der österreich-ungarischen Besatzung war und die mit den Attentätern in Verbindung stand. Der 22jährige Andrić wurde verhaftet und ins Gefängnis geworfen. »Nachts, wenn das Blut in meinen Ohren unruhig pocht, höre ich oft das Getrampel der schweren Soldatenstiefel des Kerkermeisters oder des Wächters auf den Betonfluren des Gefängnisses von...