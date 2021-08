Holm, Hildebrand, Zimmermann, Bleibtreu

Der Bundeskanzler hat der Berlinerin Renate Holm am Dienstag zum 90. Geburtstag gratuliert. Haben wir einen Bundeskanzler? Nein. Aber Österreich. Die Holm ist schon seit Jahrzehnten Wienerin! Sie gehört zur Donaumetropole wie die Volksoper und die Staatsoper, wo sie ihre größten Erfolge feierte. Doch aufgewachsen ist sie im Spreewald. In der Paul-Gerhardt-Stadt Lübben hat sie im Chor gesungen und nahm privaten Gesangsunterricht. Ihre Mutter meldete Renate Franke, wie sie damals hieß, zum Gesangswettbewerb beim Westberliner Sender RIAS an. Von da an ging’s bergauf! Als Renate Holm war sie singender Filmstar der 50er Jahre, aber die Bühne lockte mehr. In Opern, Operetten und Musicals feierte sie Erfolge an fast allen großen Häusern der Welt. Vielfach erschienen Aufnahmen ihrer Auftritte auch auf Schallplatte. Ihre besondere Spezialität war das Wienerlied, und bei ihrem Duett »Brüderlein fein« mit Hans Moser bekommt man noch heute eine Gänsehaut.

Wie die Holm...