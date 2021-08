Tödliche Verachtung

Es ist wie eine Erinnerung an die Ereignisse, die vor zehn Jahren zum Ausbruch des »arabischen Frühlings« führten: Die kleine Stadt Sidi Bennour in der Nähe der marokkanischen Wirtschaftsmetropole Casablanca erlebt seit dem Wochenende eine Welle von Protest, nachdem sich ein Straßenhändler aufgrund der Ausweglosigkeit seiner Situation selbst verbrannt hat. Wie unter anderem die Nachrichtenseite Yabiladi berichtete, soll der 28jährige Yassine Lekhmidi am 28. Juli wegen Missachtung der Covidregeln von der Polizei misshandelt worden sein. Auch wurde der Verkaufswagen des Händlers mitsamt der Waren beschlagnahmt. Aus Verzweiflung habe dieser sich daraufhin mit Benzin üb...