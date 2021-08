Misslungene Inszenierung

Er wolle im Bund genau wie in Nordrhein-Westfalen regieren, hatte Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, zu Beginn des Bundestagswahlkampfs sinngemäß gesagt. Angesichts seines am Dienstag im Landtag vorgestellten Fünfpunkteplans zur weiteren Eindämmung der Coronapandemie lässt diese Ankündigung nichts Gutes erahnen. Während der eigens dafür anberaumten Sondersitzung präsentierte Laschet bereits bekannte Optionen als seinen neuen Geistesblitz, den er laut Ankündigung auch in der Konferenz der Länderregierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einbringen wollte.

Der Plan besteht unter anderem aus Anreizen für Impfungen und der Ausweitung der Testpflicht. Die Tests sollen in circa zwei Monaten kostenpflichtig werden. Wer die Möglichkeit nicht nutze, sich impfen zu lassen, der könne nicht damit rechnen, dass seine Tests dauerhaft vom Steuerzahler bezahlt würden, so die Argumentation. Eine Ausnahme müsse es allerdings für Mensc...