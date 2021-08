Zum Inhalt dieser Ausgabe | Moskau setzt auf Kooperation Russland, Tadschikistan und Usbekistan mit Militärmanöver an afghanischer Grenze. Kreml bietet USA Basen in Zentralasien an Reinhard Lauterbach Russland, Tadschikistan und Usbekistan haben unweit der tadschikisch-afghanischen Grenze ihr gemeinsames Manöver zur »Terrorabwehr« beendet. Wie das Kommando des russischen »Zentralen Militärbezirks« am Dienstag mitteilte, waren insgesamt 2.500 Soldaten beteiligt, davon 1.800 aus Russland. Eines der spektakulärsten Manöver war nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums die Zündung einer von Pioniertruppen gelegten Feuersperre, um den Durchbruch eines Konvois von bewaffneten Pickups des angenommenen Gegners zu verhindern. Andere Übungen betrafen Raketenangriffe auf Berghöhlen. Das Szenario des Manövers glich damit im Prinzip dem des sowjetischen Afghanistan-Einsatzes in den 1980er Jahren, nur unter neuen Rahmenbedingungen: Diesmal sollte für den Fall trainiert werden, dass sich islamistische Kämpfer aus dem Norden Afghanistans über die Grenzen nach Tadschikistan und Usbekistan begeben hätten. Dabei differenzieren russische Zentralasienstrategen int...

