»Das verringert den Wert unserer Arbeit«

Am 1. August trat ein neues Personenbeförderungsgesetz in Kraft. Dies verändert die Rahmenbedingungen für das Taxigewerbe – aber auch für seine Konkurrenten wie den internetbasierten Fahrdienstanbieter Uber. In welcher Situation trifft Sie diese Gesetzesänderung?

Aufgrund der Coronapandemie sind die Umsätze im Taxigewerbe bis zu 80 Prozent eingebrochen. Umsätze unter zehn Euro pro Stunde waren nicht selten. Da viele Taxibetriebe statt Stundenlohn weiterhin illegal nur Provision zahlen, lief das auf Löhne unter fünf Euro pro Stunde hinaus. Legal wirtschaftende Unternehmen sind in Kurzarbeit gegangen – nun, nach den Lockerungen insbesondere für Gastronomie und Veranstaltungswirtschaft, läuft es wieder etwas besser.

Sehen Sie das neue Gesetz als Erfolg für das Taxigewerbe an?

Im neuen Gesetz ist immerhin erstmalig eine Regulierung von Mietwagen, die für internetbasierte Fahrdienste unterwegs sind, vorgesehen. Jedoch fällt die Ortskundeprüfung für Taxifahrerinne...