Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mehr Wunder war nicht drin Marek Lantz Es ist das ewige Narrativ. Klein gegen Groß, Leicht- gegen Schwergewicht, Arm gegen Reich: der DFB-Pokal. Die erste Hauptrunde lockt viele vor die Glotze und eine begrenzte Zahl von Anhängern inzwischen wieder in die Stadien. Ist man nicht gerade Fan eines der Zweit- oder Bundesligisten, hält man es meist mit den Underdogs. Die einen aus Solidarität mit dem Schwächeren, die anderen aus purer Schadenfreude, falls ein »Großer« scheitert. Praktisch, dass die deutsche Sprache eigens ein Wort dafür hat, obgleich die Gefühlsregung an sich universell sein dürfte. Für die kleinen Vereine bedeutet allein die Teilnahme einen hübschen Batzen Geld. 128.757 Euro werden in die auch schon vor der Pandemie klammen Klubkassen gespült. Allerdings sind die Stadioneinnahmen aufgrund der Coronabeschränkungen in den eh schon kleinen Heimstätten bescheiden. Gelingt einem krassen Außenseiter der Sieg, wird für die nächste Runde die doppelte Summe aufs Ko...

Artikel-Länge: 2921 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen