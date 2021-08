Eine wachsende Zahl von, sagen wir mal, Millennials nennt die Presse mittlerweile »Klimajugend«. Von »Protesten der Klimajugend« kündet FAZ (24.7.), die NZZ schrieb: »Die Klimajugend ist zurück« (25.5.). 66.700 Einträge verzeichnet die Suchmaschine Google bereits zum Stichwort. Und immer mehr Leute fragen sich bei jedem Wetter: Ist das noch normal, oder war das früher um diese Zeit draußen noch ganz anders? Ein kurzer Überblick hinterlässt den Eindruck, dass unter den Interneteintragungen viele sind, von denen das »Klima« selbst sagen würde: »Uff meene Pisse Kahn fahrn, det könnse.«

Der Künstler Thomas Kapielski hat einmal eine Zeitschrift mit diesem Namen herausgegeben. Ich glaube, meinen Beitrag darin – ein Ost-West-Comic, der nach der »Wende« am Seddiner See spielte – fand er nicht so gut. Er hat aber nichts gesagt. Es ist wahrscheinlich, dass der Ost-West-Konflikt für die Klimajugend nur eine geringe Rolle spielt. Die Nachwuchskulturwissenschaftlerin N...