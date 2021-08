Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kuba will Produktivität erhöhen Staatsrat genehmigt Gründung privater Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten Volker Hermsdorf Der aus 31 Mitgliedern bestehende Staatsrat Kubas, der zwischen den Sitzungen des Parlaments und vorbehaltlich dessen Zustimmung Gesetze erlassen kann, hat am Freitag ein Dekret zur Gründung von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen verabschiedet. Insgesamt habe das Gremium acht neue Verordnungen beschlossen, deren Ziel die »Erweiterung, Anerkennung und Stärkung verschiedener Wirtschaftsakteure« sei, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite der Nationalversammlung. Anlass für die aktuellen Entscheidungen, die zur Verbesserung der Produktivität und des Warenangebots beitragen sollen, ist die vor allem durch US-Sanktionen und die Covid-19-Pandemie verursachte schwere Versorgungskrise des Landes. Die neuen Gesetze definieren, laut Mitteilung des Parlaments, die rechtlichen Bestimmungen für die »neuen Akteure und deren Rolle im kubanischen Wirtschaftssystem«. Ihr Zweck bestehe darin, die Produktion von Waren und die Erbringung von Dienstleistun...

Artikel-Länge: 3168 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen