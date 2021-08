Rückkehr nach Wien

Die seit dem 20. Juni unterbrochenen Gespräche über die Wiederherstellung des Wiener Atomabkommens (JCPOA) mit dem Iran könnten im September fortgesetzt werden. Mit dieser Botschaft kam der spanische Diplomat Enrique Mora in der vorigen Woche aus Teheran zurück. Ein Datum steht jedoch noch nicht fest.

Mora ist Stellvertreter des Verantwortlichen für die Außen- und Sicherheitspolitik der EU, Josep Borrell. Er ist Delegationsleiter der Union bei den Gesprächen in der österreichischen Hauptstadt, die bisher ausschließlich auf der zweiten Ebene geführt wurden. Mora war zur Vereidigung des neuen Präsidenten Ebrahim Raisi, die am Donnerstag im Parlament stattfand, in die iranische Hauptstadt gereist, um gleichzeitig Kontakte zu knüpfen und Informationen über die zu erwartende Außenpolitik Raisis zu gewinnen, der allgemein als Hardliner gilt. Das hatte unter anderem Proteste der israelischen Regierung ausgelöst.

Moras vermutlich wichtigster Gesprächspartner bei di...